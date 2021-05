Prefeito de BH, Kalil responde vereador negacionista que criticou medidas de combate à pandemia

"Braveza de garoto a gente responde com palmada", disse o prefeito da capital mineira ao vereador bolsonarista Nikolas Ferreira, que questionou o fechamento do comércio na cidade edit

247 - O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), rebateu nesta segunda-feira (10) ataques do vereador bolsonarista Nikolas Ferreira (PRTB) que, em audiência virtual na Câmara Municipal da capital mineira, o questionou sobre gastos durante a pandemia e reclamou do fechamento do comércio da cidade.

"Você não tem diálogo, planejamento, nem previsão para esta cidade. Eu tenho pena dos belorizontinos que têm o senhor como prefeito dessa cidade", disse Ferreira.

Kalil ironizou a idade do vereador, de 24 anos, e lembrou do episódio em que Nikolas Ferreira, ao confundir o filho do prefeito com um empresário que estava em uma praia, acabou fazendo uma crítica furada a Kalil sobre as medidas de restrição do comércio durante a pandemia.

"Você, vereador, é o que fez a fake news com meu filho, não é isso? Primeiro, respeita meu filho, respeita minha família. Você não deve respeitar nem seu pai e sua mãe. Braveza de garoto a gente responde com palmada", disse Kalil, que continuou: "eu acho que você devia sentar com seu pai, sua mãe, sentar com gente que ainda pode te dar conselho, aprender a respeitar um homem de 62 anos, eleito em primeiro turno, escolhido pela população. Da fake news a esse monte de agressões — e eu perdi completamente a conta — e essa falsa coragem de internauta pode amedrontar seus coleguinhas, seus amiguinhos – você deve jogar bolinha de gude – mas a mim, não".

Assista:

E a resposta de Kalil: pic.twitter.com/aiv45tOoXL — Lucas Ragazzi (@LRagazzi) May 10, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.