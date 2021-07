Prefeito de Carrancas (MG) rasga cartazes e tenta impedir ato contra Bolsonaro (vídeo)

Hely Alves (PTB) interrompeu discurso de manifestante e tentou rasgas cartazes com palavras de ordem contra o presidente. Ele é do partido chefiado por Roberto Jefferson, um dos mais radicais extremistas do bolsonarismo edit

Portal Fórum - O prefeito de Carrancas (MG), próximo a Lavras, Hely Andrade Alves (PTB), tentou impedir um ato contra Jair Bolsonaro que era organizado no município de apenas quatro mil habitantes, na tarde de sábado (24).

Nas imagens gravadas por organizadores da modesta manifestação, Hely aparece chegando à praça da cidade e tentando pegar cartazes que estavam sobre uma mesa, para rasgá-los. A manifestante que discursava no momento em que o prefeito se aproxima nota sua presença e, ao perceber que o chefe do Executivo municipal ia destruir o material, o repreende aos berros. “Chama a polícia!”, gritou, tomando os papéis das mãos do alcaide, que pareceu surpreso com a reação firme da mulher identificada nas imagens apenas como Mariana.

O partido de Hely, o PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), tem como presidente o ex-deputado federal Roberto Jefferson, condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva na chamada Ação Penal 470. Bob Jeff, como gosta de ser referido, tornou-se um bolsonarista ultrarradical nos últimos tempos.

PREFEITO DE CARRANCAS AGRIDE MANIFESTANTES E RASGA CARTAZES - FORA BOLSONARO.mp4, gente , na minha cidade, os putos ñ convivem com democracia! pic.twitter.com/rXjwInWLDi — marcia denser (@mdenser) July 24, 2021

