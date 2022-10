Prefeito de Divinópolis-MG promete “jejum de coca-cola” por 21 dias para reeleger Bolsonaro (vídeo)

Gleidson Azevedo divulgou um vídeo no qual compartilha com os seguidores a decisão de parar de tomar refrigerante como parte de um “jejum espiritual” em prol de Bolsonaro edit

247 - Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito de Divinópolis-MG, Gleidson Azevedo (PSC) promete um jejum de coca-cola por 21 dias em prol da reeleição de Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da corrida presidencial. No vídeo, Azevedo diz que é “apaixonado por coca-cola” e que fará o sacrifício de não ingerir a bebida, que ele reforça na gravação fazer consumo todos os dias.

Gleidson é alvo de uma CPI na Câmara de Vereadores do município que investiga superfaturamento nos gastos com educação. O relatório deverá ser votado nesta quinta-feira, 13, mas a leitura do documento em plenário já apontou prejuízo de pelo menos R$ 8 milhões aos cofres públicos.

O Jejum é uma prática muito usada por diversas religiões, que consiste na abstinência de alimentos, podendo ser total, onde durante um determinado período, o seguidor se abstém de qualquer alimento, ou um jejum parcial, onde em determinados dias se evita ingerir um tipo específico de alimento, para cumprir um ritual de penitência.

