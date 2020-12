Prefeito de Mairiporã (SP) morre aos 71 anos vítima de Covid-19

Antonio Shigueyuki Aiacyda (PSD) estava internado desde o dia 1º de dezembro. Ele teve o quadro piorado e foi transferido de um hospital de campanha para uma UTI em Atibaia, no interior de São Paulo, onde faleceu nesta manhã edit

247 - O prefeito de Mairiporã (Região Metropolitana de São Paulo), Antonio Shigueyuki Aiacyda (PSD), morreu na manhã desta segunda-feira (28) após complicações decorrentes da Covid-19. Aiacyda tinha 71 anos e estava internado desde 1º de dezembro por conta da doença.

Inicialmente, foi internado em um hospital de campanha na cidade, mas o quadro piorou e há 15 dias foi transferido para uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Hospital Novo Atibaia, no município de mesmo nome, no interior paulista.

A morte foi confirmada pelo vereador Chinão Ruiz (Republicanos), que foi vice na chapa do prefeito nas eleições deste ano.

O conhecimento liberta. Saiba mais