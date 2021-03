Prefeito de Maricá anuncia compra da vacina Sputnik V para toda a população

Fabiano Horta, do PT, afirma que determinou aos órgãos municipais que “tomem as providências necessárias para a compra imediata de 400 mil doses da Sputnik V” edit

247 - O prefeito de Maricá, Fabiano Horta (PT), anunciou nesta quinta-feira (11) a compra da vacina Sputnik V, desenvolvida na Rússia, para toda a população do município do Rio de Janeiro.

“Com a sanção de LEI FEDERAL permitindo a compra de vacinas pelos municípios, DETERMINEI aos órgãos municipais que tomem as providências necessárias para a compra IMEDIATA de 400 mil doses da Sputnik V. Assim, vacinaremos toda a população de Maricá”, anunciou o prefeito em sua conta no Twitter.

Segundo o IBGE, a cidade da Região Metropolitana do Rio tem uma população estimada em 164.504 mil habitantes, de acordo com dados de 2020. A chegada de 400 mil doses, portanto, seria mais do que suficiente para a vacinação completa, contando as duas doses necessárias.

Cronograma de vacinação

Nesta quarta-feira (10), a Prefeitura de Maricá recebeu mais um lote de vacinas contra a Covid-19, desta vez com 1.140 doses da Coronavac. O lote anterior, recebido na semana passada, havia trazido 1.620 doses – destinado à imunização em duas doses de grupos prioritários de acordo com os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Igualmente de acordo com o cronograma, também nesta quarta-feira teve início a vacinação dos profissionais da saúde que atuam nos consultórios odontológicos da rede privada. Eles estão sendo contatados com base na listagem nominal entregue pelo Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro (CRO – RJ), solicitada pela própria secretaria.

Isolamento social

A cidade segue há vários meses no estágio Amarelo 2, que garante o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, desde que sigam as determinações do Decreto Municipal que estabelece verificação da temperatura dos clientes, espaço entre as mesas, higienização constante, dispenser com álcool em gel e higienização constante do local, além de proibir música ao vivo ou eletrônica com o objetivo de evitar aglomerações.

O decreto determina ainda o uso de máscaras em locais públicos e no transporte coletivo por parte da população. A ocupação dos dois hospitais municipais – Conde Modesto Leal e Dr. Ernesto Che Guevara – segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, tem 24,69% de ocupação, sendo 16,83% de pacientes de outras cidades.

Com informações da Prefeitura de Maricá

