Prefeito de São Gonçalo, aliado de Bolsonaro, corta transporte dentro do Complexo do Salgueiro, reduto eleitoral petista

247 - O prefeito de São Gonçalo (RJ), capitão Nelson, cortou o transporte público dentro do Complexo do Salgueiro, comunidade populosa e com alta tendência de voto ao ex-presidente Lula.

De acordo com as denúncias, moradores precisam fazer o trajeto caminhando para seguirem ao local de voto.

Capitão Nelson é aliado central de Bolsonaro.

