Prefeito de São Paulo alerta para aumento de 15% na passagem de ônibus em 2022

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Edoardo Ghirotto, Metrópoles - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, faz nesta quarta-feira (24/11) um périplo por Brasília para alertar o governo Bolsonaro sobre um reajuste superior a 15% na tarifa do transporte coletivo da cidade em 2022. O aumento pode ser instituído caso não haja um auxílio federal para minimizar o impacto provocado pela alta no preço do diesel.

Acompanhado de outros prefeitos, Nunes tem dito nas reuniões com ministros que nenhuma prefeitura conseguirá arcar com um aumento de 65% no preço do diesel. Nunes argumenta que o combustível representa 20% dos custos do transporte público. “É assustador e preocupante”, afirmou Nunes. “Imagina repassar isso para a população num momento de retomada da economia?”.

Leia a íntegra no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE