Prefeito de São Paulo, Bruno Covas testa negativo para coronavírus

247 - Prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) testou negativo para o coronavírus. O resultado do exame foi divulgado por ele nas redes sociais, nesta terça, 24. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Prefeitura.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), também informou que testou negativo para o vírus.

Covas e Doria realizaram o teste após o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus do governo do estado de São Paulo, médico infectologista David Uip, testar positivo para a doença nesta segunda, 23.