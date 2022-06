Prefeito de São Paulo diz que greve de motoristas de ônibus é 'abusiva e irresponsável'

A categoria reivindica reajuste de 12,47% a partir de maio, e o setor patronal, concorda com o percentual, mas se propõe a pagar apenas a partir de outubro. Paralisação é de 24h edit

247 - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), atacou a greve de 24 horas de motoristas e cobradores de ônibus da capital. "É legítimo o sindicato lutar pelos funcionários, mas descumprir uma decisão judicial é ato antissindical e torna a greve legítima em abusiva", afirmou Nunes à Folha de S. Paulo. "Estamos falando de serviço essencial, e pararam 100% do sistema estrutural, o que é irresponsável", acrescentou o prefeito.

Para deflagrar a paralisação, a SPTrans contou com uma decisão liminar do último dia 31, concedida pela Justiça do Trabalho, que determina a manutenção de 80% da frota. A multa diária para o caso de desobediência é de R$ 50 mil.

A categoria reivindica reajuste de 12,47% a partir de maio, e o setor patronal, representado pelo Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo (SPUrbanuss), concorda com o percentual, mas se propõe a pagar apenas a partir de outubro.

Leia também matéria da Rede Brasil Atual sobre o assunto:

Os motoristas e cobradores de ônibus da cidade de São Paulo entraram em greve nesta terça-feira (14) após rejeitar proposta de reajuste salarial oferecida pelas empresas do setor. As empresas queriam aplicar o reajuste somente em outubro, mas os trabalhadores querem aumento retroativo a maio (data-base).

Por causa da paralisação, a prefeitura de São Paulo decidiu suspender o rodízio municipal de veículos. Durante a madrugada, 46 linhas do noturno, do total de 150, operaram. Segundo a SPTrans, às 5h, a operação ocorria conforme o previsto para o horário em 24 das 40 garagens do sistema.

Segundo informações do portal g1, o Terminal de Santo Amaro, na zona sul, estava vazio, sem veículos. Apenas uma linha, e com veículo menores, atendia os usuários. O Terminal Grajaú, também na zona sul, foi fechado entre 4h e 4h50 após manifestantes utilizarem dois ônibus para interromper o fluxo de veículos.

No Terminal Campo Limpo, 12 linhas estão sendo estendidas até a Vila Sônia, onde os passageiros podem realizar a integração com o Metrô. As linhas que vão até o Terminal Vila Nova Cachoeirinha estão levando os passageiros até o Metrô Barra Funda.

Não houve acordo entre trabalhadores e empresas ontem após audiência no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2). Os representantes dos trabalhadores não aceitaram nova proposta de reajuste apresentada pelas empresas. O TRT marcou julgamento do dissídio coletivo para amanhã (15) à tarde.

Durante audiência de conciliação nesta segunda (13), mediada pelo desembargador Davi Furtado Meirelles, a proposta das empresas passou de 10% para 12,47%. É o índice reivindicado pelos trabalhadores, correspondente à variação acumulada do INPC até abril, véspera da data-base. Mas esse reajuste, querem as empresas, seria pago apenas em outubro, e não retroativo a maio. As cláusulas sociais seriam mantidas.

Confira a relação de empresas paralisadas

Santa Brígida (zona norte)

Gato Preto (zona norte)

Sambaíba (zona norte)

Express (zona leste)

Viação Metrópole (zona leste)

Ambiental (zona leste)

Via Sudeste (zona sudeste)

Campo Belo (zona sul)

Viação Grajaú (zona sul)

Gatusa (zona sul)

KBPX (zona sul)

MobiBrasil (zona sul)

Viação Metrópole (zona sul)

Transppass (zona oeste)

Gato Preto (zona oeste)

Empresas que operam normalmente

Norte Buss (zona norte)

Spencer (zona norte)

Transunião (zona leste)

UPBUS (zona leste)

Pêssego (zona leste)

Allibus (zona leste)

Transunião (zona sudeste)

MoveBuss (zona leste)

A2 Transportes (zona sul)

Transwolff (zona sul)

Transcap (zona oeste)

Alfa Rodobus (zona oeste)

