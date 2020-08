Prefeito de São Paulo diz que "há tendência de queda" na curva de contaminação por Covid-19

247 - O prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, disse em entrevista coletiva nesta sexta-feira (14) que "há tendência de queda" na curva de contaminação pelo coronavírus no município.

Covas comparou gráficos do progresso da pandemia em São Paulo e Nova York. “Em ambas as cidades, a pandemia começou em março e a cidade de SP adotou, desde o início, medidas de restrição de circulação das pessoas, o que evitou o pico de doença aqui na cidade de SP. Houve achatamento da curva. O pico de casos em Nova York aconteceu em 4 de abril, e em SP, no dia 1 de junho".

“A cidade de SP não teve o crescimento exponencial da curva. Conseguimos achatar a curva, entramos no platô e, agora, há tendência de queda. Nos últimos três dias, estamos com menos da metade dos leitos municipais ocupados. Temos 1,2 mil leitos, ocupação abaixo dos 600. Em maio, mês mais crítico da pandemia na cidade, tínhamos algo em torno de 48 pedidos de internação por dia. Agora, temos 29 pedidos de internação por dia", completou.

