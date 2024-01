Prefeito de São Paulo liga para padre Júlio Lancellotti para tranquilizá-lo diante de possível CPI

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), fez ligações para o padre Júlio Lancellotti e o cardeal arcebispo metropolitano de São Paulo, d. Odilo Scherer, buscando acalmá-los diante da possível abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara Municipal.

De acordo com reportagem da CNN, as ligações ocorreram nesta quarta (3) e quinta-feira (4). A iniciativa do prefeito surge em meio à proposta de CPI pelo vereador Rubinho Nunes (União), que visa investigar as atividades de organizações não governamentais na região da Cracolândia.

continua após o anúncio

O padre Júlio é apontado como um dos possíveis alvos dessa CPI, o que motivou o contato de Ricardo Nunes para garantir-lhe tranquilidade diante do caso. Ficou acertado que o prefeito encontrará o padre Júlio na próxima semana, em um gesto simbólico de apoio ao religioso.

Além disso, Ricardo Nunes conversou com o arcebispo d. Odilo que, mesmo em viagem internacional, manifestou apoio ao trabalho de padre Júlio junto à população em situação de rua. A arquidiocese expressou perplexidade diante do pedido de CPI, e d. Odilo considera a possibilidade de investigação como um absurdo.

continua após o anúncio

O foco da CPI é a atuação das ONGs na região, sem citar entidades específicas, mas com destaque para o Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto (Bompar). Essa entidade é a principal parceira da atual gestão na assistência à população em situação de rua no centro da cidade, ampliando sua atuação sob a administração anterior, liderada por Bruno Covas.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: