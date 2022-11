Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, prepara pacote de R$ 4,6 bilhões em mobilidade urbana de olho na reeleição

Apoie o 247

247 - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) quer tirar do papel um pacote de obras viárias da ordem de R$ 4,6 bilhões até 2024.” Além de trazer melhorias para a cidade, a ideia de transformar a capital paulista em um canteiro de obras até o fim do mandato é acompanhada por um cálculo eleitoral – o prefeito pretende disputar a reeleição. Com o caixa atual de R$ 32,6 bilhões, a Prefeitura conta com ampla disponibilidade fiscal e prevê também incrementar a arrecadação com a venda de títulos imobiliários”, diz o jornal O Estado de S. Paulo.

O pacote envolve 20 projetos na área de mobilidade urbana, como a “ampliação da Marginal do Pinheiros e a construção de corredores rápidos de ônibus, além de pontes, viadutos e túneis para desafogar o trânsito”, além da “reforma de calçadões no centro e de um total de 125 pontes e viadutos”.

Ainda conforme a reportagem, “o pacote tende a favorecer especialmente a zona sul de São Paulo, não por acaso reduto eleitoral de Nunes e do presidente da Câmara Municipal, Milton Leite (União Brasil), espécie de fiador da atual gestão”. A expectativa é que ao menos 12 projetos tenham seus editais lançados até o final deste ano.

“Se o cronograma for cumprido, a maioria das obras poderá ser entregue a tempo das próximas eleições municipais, quando Nunes tentará um novo mandato com o apoio dos partidos que hoje lhe dão sustentação, como o Republicanos, do governador eleito Tarcísio de Freitas”, destaca o periódico.

Nunes, porém, nega o projeto tenha cunho eleitoral. “Essas são demandas antigas da cidade. Precisamos dar fluidez ao trânsito e com investimento prioritário em transporte público”, afirmou.

