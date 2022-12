Prefeito de Sorocaba pede ao Senado PEC contra a Marcha da Maconha

Apoie o 247

247 - O prefeito de Sorocaba (a 99 quilômetros de São Paulo), Rodrigo Manga (Republicanos), pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) proibição da Marcha da Maconha. O chefe do Executivo municipal fez o pedido na última terça-feira (29). De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, Manga é ex-dependente de crack e outras drogas. Ele é o responsável pelas políticas contra as drogas da Frente Nacional de Prefeitos.

"Rodrigo Pacheco recebeu o nosso pleito e informou que dará prosseguimento ao pedido, que será encaminhado para a comissão do Senado competente para avaliar e debater esse assunto", afirmou. "Eventos, como essa marcha, romantizam a questão da maconha e servem de incentivo para muita gente entrar no mundo das drogas. Queremos acabar com isso de uma vez por todas", acrescentou.

Em nota divulgada após a declaração de "guerra" pelo prefeito, em outubro, os organizadores da Marcha da Maconha disseram que o protesto é um direito garantido pelo artigo 5º, inciso 26, da Constituição Federal.

"Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente", disse o artigo citado.

