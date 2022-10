Prefeito de Vassouras pune estudantes de medicina após grito: “sou playboy, não tenho culpa se teu pai é motoboy”

Apoie o 247

247 - Viralizou nas redes sociais um vídeo em que estudantes de medicina da Universidade Iguaçu (Unig) provocam adversários com um grito de guerra considerado preconceituoso: “Eu sou playboy, não tenho culpa se seu pai é motoboy”, canta a torcida. As informações são do portal Metrópoles.

A filmagem foi feita durante os Jogos Universitários de Medicina (Intermed) RJ-ES, na cidade de Vassouras (RJ), e gerou uma série de críticas. Nesta terça-feira (11/10), o prefeito do município anunciou punição aos alunos envolvidos.

O prefeito Severino Dias informou que fez uma reunião com os organizadores do evento e responsáveis pela faculdade e decidiu expulsar os estudantes de eventos futuros. Também foi aplicada uma multa que vai ser revertida em um sorteio de uma motocicleta para os motoboys da cidade.

“Acredito que o esporte une pessoas, raças, credos e classes. Mas tudo que ouvimos foi o contrário disto”, afirmou.

Eu perdi a conta de quantas vezes eu arrumei treta com médico racista, preconceituoso que te trata como bixo. Olha a próxima geração aí.





