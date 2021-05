Prefeito do Rio, Eduardo Paes assina filiação ao PSD

Participaram do ato o presidente da sigla, Gilberto Kassab, e os senadores Vanderlan Cardoso e Omar Aziz edit

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, assinou nesta quarta-feira (26) em Brasília sua filiação ao PSD.

O ato contou com a participação do presidente do partido, Gilberto Kassab, e dos senadores e Vanderlan Cardoso (PSD-GO) e Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI da Covid.

Pelo Twitter, Cardoso saudou Paes: "ao lado do presidente Gilberto Kassab acabo de prestigiar em Brasília, o ato de filiação do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ao nosso partido, o PSD! Bem-vindo!”.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.