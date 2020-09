Prefeito do Rio poderá ter que à responder na Justiça Eleitoral pela criação do grupo Guardiões do Crivella

Vereador Paulo Messina protocolou uma representação contra o prefeito do Rio, Marcelo Crivella junto à Procuradoria Regional Eleitoral do Ministério Público por abuso de poder político e econômico edit

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, poderá responder a uma ação na Justiça eleitoral pela suposta prática de crimes em função das denúncias envolvendo o grupo chamado de Guardiões do Crivella. Nesta terça-feira (2), o vereador Paulo Messina (MDB) protocolou uma representação contra Crivella junto à Procuradoria Regional Eleitoral do Ministério Público por abuso de poder político e econômico.

“O principal objetivo com essa ação é conseguirmos interromper imediatamente as atividades desse grupo e conseguir com que esses capangas sejam exonerados urgentemente, uma vez que até agora, apesar de todo esse escândalo, o prefeito continua achando tudo normal e nada fez para acabar com essa organização criminosa que se instalou na prefeitura”, disse Messina ao jornal O Globo.

A representação foi feita após reportagens revelarem que funcionários públicos ficavam em frente aos hospitais públicos para impedir que denúncias sobre problemas na área de saúde da capital fluminense.

