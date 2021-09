Prefeito do Rio vai ao STF contra decisão que suspendeu passaporte da vacina

Procuradoria Geral do Rio argumenta que a cobrança do comprovante da imunização está amparada nas evidências relacionadas à eficácia das vacinas edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Bruna Lima, Metrópoles - A prefeitura do Rio de Janeiro entrou com um recurso no STF para suspender a decisão do desembargador Paulo Rangel, do Tribunal de Justiça do estado, que proibiu o passaporte da vacina no município.

À coluna, a Procuradoria Geral da cidade do Rio disse que a cobrança do comprovante da imunização pela prefeitura está amparada nas evidências relacionadas à eficácia das vacinas e que o pedido de suspensão enviado ao STF se baseia na ciência e avaliação do potencial de transmissão do vírus em determinados espaços.

Nesta quinta-feira, a Justiça decidiu que um cidadão tem o direito de escolher se quer ou não se vacinar e essa decisão não deveria impedir a liberdade de locomoção no município. O desembargador afirmou que o passaporte da vacinação “divide a sociedade em dois tipos: os vacinados e não vacinados”, o que segundo ele é uma grave violação à liberdade.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE