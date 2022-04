Prefeito em SP quer mapear antecedentes dos moradores de rua (vídeo)

Apoie o 247

Metrópoles - A prefeitura de Franca, no interior de São Paulo, anunciou que pretende mapear os moradores de rua da cidade a partir dos antecedentes criminais. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Franca, criticou a medida por ser discriminatória.

O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) anunciou a medida em sua página no Instagram. Ele publicou um vídeo durante uma reunião com representantes da segurança pública no município.

