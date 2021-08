Prefeito que expulsou moradores de rua é alvo de representação aberta pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alesp

O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alesp, deputado Emidio de Souza (PT), protocolou uma representação no Ministério Público do Estado de São Paulo contra o prefeito de Monte Mor, Edivaldo Antônio Brischi (PTB), que expulsou vários moradores de rua da cidade edit

247 - O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alesp, deputado Emidio de Souza (PT), protocolou uma representação no Ministério Público do Estado de São Paulo contra o prefeito de Monte Mor, Edivaldo Antônio Brischi (PTB).

Recentemente foi revelado que o prefeito expulsou vários moradores de rua da cidade tratando-os como 'lixo'. Na ocasião, Edivaldo admitiu o ocorrido e chegou a falar que "não posso ver minha cidade virar um lixo".

Na representação enviada ao MP, Emidio frisa que o prefeito protagonizou uma lamentável violação aos Direitos Humanos, desrespeitando o direito de ir e vir, garantindo a todos cidadãos pela Constituição Federal. "A medida tomada pelo prefeito, além de desumana, é ilegal e precisa ser exemplarmente punida", explica o deputado no documento.

No texto, o parlamentar pede apuração dos fatos e punição para o prefeito. "Solicito que a presente denúncia seja recebida e aceita. Da mesma forma, sejam tomadas as providências no sentido de apurar os fatos, restabelecer a ordem legal, fazendo cessar a prática atentatória aos direitos humanos e punir todos os responsáveis pelo ocorrido", exige Emidio.

