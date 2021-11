‘Prefeito Ricardo Nunes aprovou um confisco de aposentadoria dos servidores’, diz Celso Giannazi sobre a reforma da previdência

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O vereador da cidade de São Paulo Celso Giannazi (PSOL) criticou a aprovação da reforma da Previdência Municipal da capital paulista, aprovada na quinta-feira (11), em segunda e definitiva votação. O projeto de emenda à Lei Orgânica (PLO) recebeu 37 votos favoráveis e 18 contrários e estabelece uma série de restrições de direitos para os servidores municipais ativos e inativos.

A lei prevê que cerca de 63 mil aposentados que ganham mais que um salário mínimo (R$ 1.100) passem a contribuir com a Previdência municipal com uma alíquota de 14%. Na atual regra do município, o percentual só é descontado de quem ganha acima de R$ 6.433, que é o teto do regime geral de Previdência Social.

Em entrevista ao programa O Dia em 20 Minutos, da TV 247, Celso Giannazi afirmou que a contribuição sobre quem ganha tão pouco é perversa. “Por exemplo, o servidor do quadro de apoio da Educação, que se aposenta com R$ 3 mil, e que atualmente não paga a previdência porque está abaixo do teto de regime geral, com a nova lei este mesmo servidor terá um desconto de 14%”, afirmou. “A palavra que a gente usa para isso é confisco. Confisco de aposentadorias e pensões”, completou o vereador do PSOL.

PUBLICIDADE

Giannazi contestou o déficit de R$ 173 bilhões nas contas da previdência municipal, utilizado como argumento pela prefeitura em defesa da proposta. “A Prefeitura de São Paulo encomendou um estudo para FIA [Fundação Instituto de Administração, ligada à USP] por R$ 11 milhões. No estudo faltam dados, não há como retirar dados para fazer o confronto. Nem o Tribunal de Contas do Município foi consultado, então a gente não tem condições de afirmar que há este deficit na prefeitura”, afirmou. Giannazi destacou também que a prefeitura tem uma dívida ativa de R$ 131 bilhões que poderia ser utilizada no financiamento da Previdência.

Segundo Celso Giannazi, o projeto aprovado ataca fortemente as servidoras públicas. O projeto aumenta a idade mínima de aposentadoria para as mulheres em sete anos, passando de 55 anos para 62 anos, enquanto o homem passa de 60 para 65 anos. “O prefeito Ricardo Nunes elegeu a mulher como alvo”, afirmou.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE