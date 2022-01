Prefeitos do Podemos declaram apoio a Rodrigo Garcia um dia após partido filiar Arthur do Val

Apoie o 247

247 - Um dia após o Podemos filiar o deputado estadual Arthur do Val para ser o nome da sigla a disputar o governo de São Paulo, um grupo de 18 prefeitos filiados ao partido se reuniu na noite desta quinta-feira (27) em uma pizzaria com o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), para declarar apoio à sua reeleição.

Estiveram no jantar com Garcia prefeitos de cidades importantes do estado, como Osasco, Mogi das Cruzes, São Vicente e São Roque.

"Viemos conversar com o Rodrigo, declarar apoio a ele, que tem ajudado muito os municípios paulistas. Nada contra a pré-candidatura do Arthur, mas a gente acha o Rodrigo mais equilibrado, já tem um trabalho consolidado", disse à Folha de S. Paulo Igor Soares, ex-presidente do partido no estado e prefeito de Itapevi.

Soares disse ter avisado a presidente nacional da legenda, Renata Abreu, sobre as dissidências em São Paulo. "O partido está avisado, ninguém está sendo traído".

Parlamentares do Podemos também participaram do encontro, bem como o presidente do diretório estadual do PSDB, Marco Vinholi.

