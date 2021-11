Prefeitura de Bauru autua McDonald's por adotar banheiros multigênero

Apoie o 247

247 - A Prefeitura de Bauru autuou o McDonald's por adotar banheiros multigênero em uma unidade da rede em Bauru, no interior de São Paulo. Segundo a vigilância sanitária, o estabelecimento não cumpriu as exigências do artigo 96 do Código Sanitário.

"Os sanitários devem ser separados e identificados, para cada sexo", diz o parágrafo primeiro do artigo. O McDonald's tem prazo de 15 dias, a contar desde a última quinta-feira (11), para se manifestar sobre a autuação.

Vídeo em que uma mulher chama a empresa, símbolo do capitalismo, de "comunista" pelos banheiros multigênero viralizou nas redes sociais.

"Quero que todos vigiem. É um absurdo. Criança usa o mesmo banheiro. É o comunismo na cidade de Bauru. Uma vergonha", disse a mulher.

A prefeita bolsonarista Suéllen Rosim (Patriota) afirmou que as exigências do Código Sanitário de Bauru não estavam sendo cumpridas e que "providências foram tomadas".

O McDonald's informou, por meio de sua assessoria, ter "o compromisso com a promoção de um ambiente inclusivo e de respeito em seus restaurantes e adotou cabines individuais e de uso independente para que todas as pessoas se sintam bem-vindas e possam utilizá-las com conforto e privacidade".

"A companhia reforça que está em contato com as autoridades locais para manter suas unidades de acordo com as orientações determinadas por elas", diz o comunicado.

Veja o vídeo abaixo:

LACRAÇÃO TOTAL do @McDonalds_BR!

Em Bauru/SP,uma consumidora se revolta ao se deparar com todos os banheiros para uso de "todes"(sic).

É isso mesmo: homens e mulheres no mesmo banheiro.

A LACRAÇÃO NÃO TEM MAIS LIMITES.

É uma falta de respeito, principalmente,com idosos.#AGB pic.twitter.com/4lHJgyyBI0 November 13, 2021

