Prefeitura de BH anuncia acordo com Instituto Butantan para adquirir CoronaVac

247 - A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou nesta quarta-feira (9) um acordo com o Instituto Butantan, em São Paulo, que visa adquirir a CoronaVac quando esta for aprovada pela Anvisa.

A capital mineira também já tem a sua disposição três super-freezers para armazenar a vacina da Pfizer, caso seja adquirida.

A Prefeitura também afirmou que planeja comprar as vacinas que estejam disponíveis, independentemente do governo: “Reafirmamos a expectativa de poder contar com o Programa Nacional de Imunização, coordenado pelo Ministério da Saúde, independentemente de qual vacina seja aprovada. No entanto, caso as vacinas do Butantan ou da Pfizer estejam disponíveis primeiro, contamos com as parcerias para iniciar a imunização dos grupos de risco o quanto antes”.

