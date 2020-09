Prefeitura de BH recolherá alvará de funcionamento de escolas e faculdades

247 - A prefeitura de Belo Horizonte, comandada por Alexandre Kalil (PSD), vai recolher, nesta quinta-feira (24), alvará de funcionamento de todas as escolas infantis, fundamentais, de ensino médio e superior, após o governo estadual autorizar retorno presencial às aulas. A informação foi publicado pelo jornal O Tempo.

De acordo com nota do Executivo municipal, "por não termos indicadores epidemiológicos que nos deem segurança do retorno as aulas colocando em risco a vida de professores, alunos e familiares, além da possibilidade de provocação de surtos da pandemia a partir da redução do distanciamento nas escolas, será publicado no DOM de amanhã o recolhimento do alvará de funcionamento de todas as escolas infantis, fundamentais, de ensino médio e superiores da cidade".

Números do site disponibilizado pelo governo federal para atualizações de casos da Covid-19, o estado de Minas Gerais tem 276,3 mil infectados pelo coronavírus e 6,8 mil óbitos.