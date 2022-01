Prefeitura de Capitólio e cidades vizinhas decretam luto de 3 dias

Reunião nesta segunda entre prefeitos da região, Defesa Civil e a Marinha vai debater criação de protocolo de segurança para uso do lago edit

Metrópoles - As prefeituras de Capitólio e de cidades vizinhas decretaram luto de 3 dias após a tragédia na cidade que deixou 10 mortos e mais de 20 feridos. A tragédia ocorreu depois de uma rocha se descolar de um cânion, no Lago de Furnas, e atingir pelo menos quatro embarcações.

Outra medida adotada pelas autoridades foi a interdição dos acessos ao lago para as embarcações. O objetivo é preservar o local para perícias e buscas, além de elaborar um novo protocolo de segurança para as atividades aquáticas no local.

