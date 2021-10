Prefeitura de Niterói e UFF inauguram laboratório que produzirá modelos de órgãos em 3D

Apoie o 247

247 - A Prefeitura de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e a Universidade Federal Fluminense (UFF) inauguraram nesta segunda-feira (18) o Health, Science & Education Lab (HSE Lab), Laboratório de Fabricação Digital do Hospital Universitário Antônio Pedro. A iniciativa contou com investimento de R$ 25 milhões pela Prefeitura no projeto da UFF.

O laboratório produzirá modelos de órgãos em 3D com base em imagens de exames como ecocardiograma, tomografia computadorizada, ressonância magnética e medicina nuclear. As impressões tridimensionais serão utilizadas para ensino, pesquisa e até mesmo para o planejamento de cirurgias complexas.

O reitor da UFF, Antonio Claudio da Nóbrega, afirmou que o HSE Lab será de grande importância para a qualificação profissional e o desenvolvimento de pesquisa e ensino.

“O HSE Lab representa um grande avanço para a Universidade, Niterói e Região Metropolitana. Sua alta tecnologia permite, além de qualificar o desenvolvimento de pesquisas e do ensino, capacitar profissionais para melhor atender a população e aprimorar os procedimentos cirúrgicos. A UFF e seu Hospital Universitário estão sempre se desenvolvendo para melhor atender a toda a população”, ressalta o reitor da UFF.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, disse que a parceria foi decisiva para a formulação do Plano Municipal de Saúde.



“O papel da UFF foi decisivo na discussão e aprovação do Plano Municipal de Saúde, que inclui investimentos em tecnologia da informação, construção de hospitais que não utilizam papel e reconfiguração da rede municipal de saúde, incorporando tecnologia e ampliando o atendimento ao cidadão”, disse Rodrigo Oliveira.

