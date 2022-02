Prefeitura de Petrópolis nega fake news de que teria mandado devolver escavadeiras enviadas por Magé

Apoie o 247

247 - A Prefeitura de Petrópolis, cidade da Região Serrana do Rio de Janeiro devastada pelas chuvas , negou por meio de nota a desinformação que circula em grupos de whatsapp de que teria recusado escavadeiras doadas pela Prefeitura de Magé para ajudar nas buscas por sobreviventes e corpos de vítimas após os deslizamentos.

De acordo com a fake news que circulou intensamente nos últimos dias, o motivo para a devolução teria sido uma orientação do deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ), que visitou a cidade, ao prefeito Rubens Bomtempo (PSB), uma vez que o prefeito de Magé, Renato Cozzolino, é aliado do governador do Rio, Claudio Castro (PL). O gesto, no entanto, nunca aconteceu.

“A Prefeitura lamenta o compartilhamento de notícias falsas sobre uma suposta recusa de apoio da prefeitura de Magé na recuperação das chuvas. O prefeito Rubens Bomtempo aceitou ajuda e agradece ao prefeito Renato Cozzolino pela solidariedade ao povo petropolitano com o envio de máquinas, caminhões e pessoal que estão atuando nas frentes de trabalho, ajudando a recuperar nossa cidade. A Prefeitura agradece também a todos os municípios que enviaram ajuda de todas as formas neste momento”, diz a nota assinada por Bomtempo.

A cidade de Petrópolis sofre com a falta de socorristas e equipamentos, o que tem levado parte da população a ter que cavar covas de parentes e conhecidos com as mãos ou as próprias pás.

Freixo já havia negado outra fake news relacionada a Petrópolis neste final de semana, a de que teria ostentado roupas luxuosas durante sua visita à cidade .

