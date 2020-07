Prefeitura de São Paulo adia carnaval de 2021 devido à pandemia da Covid-19

247 - A Prefeitura de São Paulo determinou o adiamento do carnaval de rua e dos desfiles das escolas de samba da capital paulista de 2021 devido à pandemia da Covid-19. Apesar de uma nova data para a festa ainda não ter sido definida, a Liga das Escolas de Samba de São Paulo sugere que os desfiles aconteçam em maio ou julho do próximo ano.

Segundo reportagem do G1, o carnaval de Salvador também poderá ser adiado para julho do próximo ano. No Rio de Janeiro, as escolas de samba devem definir a data dos desfiles somente em setembro.

Em São Paulo, o presidente da Liga, Sidnei Carriuolo, apresentou a proposta com a nova data para a prefeitura após uma reunião com os representantes das escolas do Grupo Especial e de Acesso.

"Carnaval nos mesmos moldes de costume é impossível, já pensamos em adaptações. O que toma muito tempo e suporte financeiro é o preparo de fantasia e alegoria", disse Carriuolo.

