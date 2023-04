Prefeitura de São Paulo altera modelo de abordagem a população em situação de rua após receber críticas

Apoie o 247

247 - A Prefeitura de São Paulo anunciou um novo modelo de abordagem aos sem-teto chamado "Ampara SP", em meio às críticas que vem recebendo pela apreensão de barracas na rua. Movimentos sociais acusam a zeladoria de apreender barracas e pertences de maneira indiscriminada.

Segundo reportagem do jornal O Globo, técnicos da Prefeitura oferecerão acolhimento nos abrigos públicos antes da remoção das barracas pela equipe de zeladoria. As ações de retirada não estão suspensas, mas a equipe só poderá removê-las no dia seguinte das abordagens sociais. A ação começou na Praça Armênia, no Bom Retiro, no Centro de São Paulo.

A Prefeitura informou que a nova equipe do "Ampara SP" será composta por 46 técnicos especializados, que atuarão 24 horas por dia, sete dias por semana, percorrendo pontos previamente mapeados, como o Minhocão, Avenida Paulista e o Centro Histórico da cidade, oferecendo vagas de acolhimento em abrigos públicos.

Aqueles que optarem serão encaminhados para vagas em hotéis e Centros de Acolhida contratados pela Prefeitura no Centro.

