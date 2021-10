Prefeitura de São Paulo exonera dois servidores que recusaram vacinação contra Covid

Apoie o 247

247 - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), exonerou dois servidores que ocupavam cargos comissionados por não cumprirem o decreto publicado em agosto que tornou obrigatória a vacinação contra a Covid-19 para o funcionalismo público municipal das administrações direta e ter acesso à sede da prefeitura.

De acordo com o jornal O Globo, a prefeitura municipal está realizando um levantamento sobre a vacinação dos servidores efetivos, por meio do cruzamento de dados da Controladoria Geral do Município, da Secretaria Executiva de Gestão e da Secretaria Municipal de Saúde.

Caso os servidores não apresentem uma justificativa médica para não terem se vacinado poderão ser punidos com sanções previstas no estatuto do servidor municipal, incluindo a demissão.

