Prefeitura de São Paulo ganha 90 mil máscaras da China

247 - Numa ação coordenada pela Prefeitura de São Paulo, por meio de sua Secretaria de Relações Internacionais, a cidade deverá receber da China até o dia 6 de abril 90 mil máscaras e 1.000 uniformes para ajudar no tratamento de pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. A informação é do jornal Estado de S.Paulo.

A reportagem informa que a ação teve o intermédio do Consulado Geral da China em São Paulo, que fez a ponte com doadores chineses. O Banco da China é o responsável por 50 mil máscaras e 1.000 uniformes, enquanto a Prefeitura de Xangai vai contribuir com outras 40 mil máscaras.

Empresas privadas paulistas também têm ajudado a Prefeitura com doações, como a PGL Logística, que está cedendo seus serviços para o transporte e o desembaraço aduaneiro dessa doação.