Prefeitura de São Paulo identifica mais três casos da variante Ômicron

SÃO PAULO (Reuters) - A prefeitura de São Paulo informou no final da sexta-feira que identificou três novos casos da variante Ômicron do coronavírus na cidade, relacionados ao paciente de 67 anos que foi diagnosticado com a doença na semana anterior.

Os novos casos são duas mulheres (de 22 e 65 anos) e um homem de 30 anos.

Com esses três novos casos, a capital paulista soma 13 casos identificados da nova variante. "Neste momento é possível afirmar que tratam-se de casos de transmissão comunitária", afirmou a prefeitura, citando que os novos casos têm "sintomas leves".

