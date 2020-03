Prefeitura de São Paulo negocia suspensão de cultos religiosos na cidade

247 - Para evitar a propagação do coronavírus, a Prefeitura de São Paulo negocia com as igreja um decreto para suspender os cultos religiosos na cidade. Entre outras coisas, está sendo discutido a possibilidade de manter as igrejas abertas, mas sem chamados para as celebrações. Ou seja, as pessoas poderiam frequentar os locais sem que houvesse missas ou cultos.

Evangélicos e católicos se reuniram com a prefeitura na quinta-feira, 19, para negociar uma medida. Mas os vereadores evangélicos mostram insatisfação com a medida. A cardeal Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, enviou mensagem aos padres da capital paulista alertando sobre a possibilidade da prefeitura suspender missas.

"É bom que comecemos logo a nos preparar para transmitir mais as nossas celebrações pelas mídias, formando comunidades e paróquias mais 'virtuais'", diz o arcebispo no texto.

"Vivemos um momento de apreensão para todos. Os padres mantenham a calma, mesmo debaixo da pressão de algumas pessoas. Estejamos preparados para alguns insultos", reforça.

"Aproveitemos os nossos contatos com o povo, virtuais ou presenciais, para orientar as pessoas sobre os cuidados a serem tomados. Hoje estive na prefeitura tratando do assunto da pandemia. Está sendo preparado, mas ainda não saiu o decreto sobre o assunto, [que] deve sair no sábado. Nos adequaremos a ele. Depois disso, daremos novas orientações à Arquidiocese. Enquanto isso, continuemos com as orientações já dadas. Boa noite. São José, rogai por nós!”, conclui.