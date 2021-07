Prefeitura de São Paulo suspende imunização de pessoas com 28 anos

247 - A prefeitura de São Paulo suspendeu a vacinação contra a Covid-19 em pessoas de 28 anos, que aconteceria na próxima semana, por falta de doses. O prefeito Ricardo Nunes disse que houve má interpretação da gestão municipal sobre o cronograma de entregas do governo estadual, comandado por João Doria. O relato foi publicado pela CNN Brasil.

"Inclusive, eu havia anunciado que nós faríamos na quinta e na sexta, 28 anos, e eu estou retirando esta confirmação porque eu ainda dependo… a gente tinha um diálogo com o estado que, aparentemente, nós prefeitura interpretamos mal com relação às doses. Então, o que está confirmado é a vacinação de terça e quarta de 29 anos", afirmou ele durante entrevista coletiva nesse domingo (25).

De acordo com o chefe do executivo municipal, a imunização para as pessoas com 28 anos estava prevista para ocorrer a partir da próxima quinta-feira (29), mas, ao reavaliar o cronograma de entrega de doses, que vem do governo estadual para a prefeitura, verificou-se a falta de doses suficientes para a abertura desta nova faixa etária.

Não há previsão de quando pessoas de 28 anos receberão a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 na cidade de São Paulo.

