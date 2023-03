Prefeitura de São Paulo suspende rodízio municipal de veículos após a capital ser atingida por fortes chuvas

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura, "as próximas horas seguem com tempo instável na cidade" edit

247 - A Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio municipal de veículos e de caminhões na tarde desta segunda-feira (13) por conta da chuva. O Corpo de Bombeiros informou que, até as 16h30, foram abertos 21 chamados para quedas de árvores, 56 para enchentes e alagamentos e 2 para desabamentos na Região Metropolitana de São Paulo.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura, "as próximas horas seguem com tempo instável na cidade, com chuvas atuando de forma isolada, lentas e oscilando de intensidade".

Alunos da Escola Estadual Oswaldo Aranha, no Brooklin, na Zona Sul, foram dispensados das aulas porque a escola ficou parcialmente alagada e uma 'cachoeira' se formou dentro de uma das salas de aula.

As chuvas deixaram a cidade em estado de atenção.

