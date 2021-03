Prefeitura de São Paulo vai abrir novas AMAs e leitos de enfermaria e UTI

247 - A Prefeitura de São Paulo anunciou que, neste domingo (14), serão abertas 19 unidades de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) para atender exclusivamente pacientes da Covid-19 com crises respiratórias.

Também revelaram que os hospitais-dia M’ Boi Mirim 2 e Flávio Giannotti, na zona sul, Vila Guilherme, na zona norte, e Moóca, na zona leste, vão atender pacientes transferidos de hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Na próxima segunda-feira (15), 130 novos leitos de UTI serão abertos, sendo 100 no Hospital do M’ Boi Mirim, 20 no Guarapiranga, ambos na zona sul, e 10 no São Luiz Gonzaga, na zona norte.

Na próxima semana, 185 leitos de enfermaria serão abertos, sendo 105 deles no Hospital da Cantareira, na zona norte, 60 no Hospital da Capela do Socorro, na zona sul, e 20 no Sorocabana, na zona oeste.

O estado de São Paulo e a capital atravessam o pior momento da pandemia até agora.

As informações foram reportadas no Estadão.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.