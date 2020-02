Prefeitura de SP barra desfile do Blocolândia

“Falaram que é por conta de segurança, que pode ter tiroteio. Em 5,6 anos de bloco nunca vi nada acontecer, nem um celular saiu de lá. Eu acho muito triste, isso”, afirmou Raphael Escobar, integrante da organização do bloco edit

247 - A Prefeitura de São Paulo barrou o desfile do “Blocolândia” nesta sexta-feira (21). A organização do cortejo afirma que cumpriu com todos os trâmites e que a PM adota postura “mesquinha”, após a corporação retirar a autorização concedida ao bloco.

“Falaram que é por conta de segurança, que pode ter tiroteio. Em 5,6 anos de bloco nunca vi nada acontecer, nem um celular saiu de lá. Eu acho muito triste, isso”, afirmou Raphael Escobar, integrante da organização do bloco, ao jornalista Pedro Stropasolas, do Brasil de Fato

“Está bem claro que são motivações políticas, que é preconceito. Nós não podemos ter carnaval, é disso que a gente tá falando”, disse ainda o membro do grupo Craco Resiste.