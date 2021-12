Prefeitura de SP decide cancelar réveillon 2022 e manter obrigatoriedade do uso de máscara

Apoie o 247

247 - A Prefeitura de São Paulo decidiu cancelar o réveillon de 2022 e manter a obrigatoriedade do uso de máscaras na cidade. Segundo secretário municipal da Saúde, medida será anunciada nesta manhã pelo prefeito de SP, após resultado de estudo apontar necessidade de cautela. Ricardo Nunes (MDB) viajou com o governador João Doria (PSDB) aos Estados Unidos e falará com a imprensa em Nova York. A reportagem é do portal G1.

No final de novembro, a Prefeitura de SP anunciou o planejamento do tradicional réveillon 2022 na Avenida Paulista.

A realização do evento foi condicionada ao "quadro epidemiológico da pandemia", mas sustentada como viável até a última terça (30).

No início da semana, o prefeito Ricardo Nunes chegou a dizer que a festa seria mantida.

O cancelamento ocorre após a confirmação de três casos da variante ômicron, sendo dois deles na capital paulista e um na cidade de Guarulhos, na Grande SP.

Ainda de acordo com a gestão municipal, um estudo próprio apontou a necessidade de manter o uso de máscaras na cidade e evitar grandes eventos que promovam aglomerações.

Uso de máscaras

A gestão municipal previa flexibilizar o uso de máscaras em ambientes externos no dia 11 de dezembro, conforme cronograma do governo estadual.

Entretanto, aguardava o resultado de um estudo próprio para definir a data.

O governo de São Paulo também deve anunciar nesta quinta se manterá ou não liberação das máscaras em locais ao ar livre no dia 11 deste mês.

