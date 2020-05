Prefeitura de SP faz acordo com hospitais particulares para ampliar leitos do SUS

247 - A prefeitura de São Paulo, comandada por Bruno Covas (PSDB), publicou um decreto nesta quarta-feira (6) que permite à secretaria municipal de Saúde requisitar leitos hospitalares ociosos de hospitais particulares para atender pacientes diagnosticados com coronavírus. De acordo com o chefe do Executivo, a rede municipal de saúde ampliará em 3.456 leitos, entre os de UTI e os de enfermaria.

"Nós já tínhamos anunciado que estabelecemos convênio com a Cruz Vermelha e a Unisa. Nós já conseguimos avançar também com a Santa Casa de Santo Amaro, com o Hospital do Rim, com o Hospital Santa Cruz, com a Santa Marcelina e com a Beneficência Portuguesa. Todos esses hospitais que já atenderam ao chamamento da prefeitura de São Paulo e assinaram com a gente protocolo para poderem disponibilizar leitos de UTI para a rede pública", disse Covas em entrevista coletiva.

O prefeito informou que o confinamento compulsório, chamado também de "lockdown", não está nos planos da prefeitura, mas não descartou a medida para tentar enfrentar a epidemia.

"A prefeitura tem, em cima da mesa, várias opções de ação. Estamos buscando aquelas que não restrinjam ainda mais a atividade econômica. O critério objetivo (para a implementação do lockdown) é o que é recomendado pela Secretaria de Saúde. Eles sabem o quanto o lockdown significa, quais são os efeitos além da questão sanitária, para a área econômica. Mas quando eles acharem ser necessário, nós faremos".

São Paulo é o estado com o maior número de casos no Brasil, 34.053, de acordo com números do Ministério da Saúde. Também é a unidade federativa com a maior quantidade de mortes (2.851), bem à frente do Rio de Janeiro, com 1.123.

