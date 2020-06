Prefeitura de SP fecha Hospital de Campanha do Pacaembu nesta segunda-feira

247 - Criado para atender vítimas do coronavírus, o Hospital de Campanha do Pacaembu será fechado nesta segunda-feira (30). O prefeito Bruno Covas (PSDB) fez o anúncio do encerramento na última sexta-feira (26), em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. O hospital teve 1.500 pessoas internadas e 99,8% tiveram altas. Cada internação custou R$ 15,3 mil.

O governo municipal firmou o contrato com o Albert Einstein para a administração do hospital em abril, com duração de 120 dias, o que permitiria o funcionamento do hospital até o final de julho.

"Com os números que nós temos na cidade de São Paulo, nós temos além dos 1340 leitos de UTI, 1984 leitos de enfermaria que foram criados para poder atender a população na cidade de São Paulo, nós estamos hoje com uma taxa de ocupação desses 1.984 leitos de 48%, desde o dia 1º de junho essa taxa vem diminuindo na cidade de São Paulo e nos últimos dez dias nós estamos com uma taxa abaixo dos 50%, por isso, que então, a Prefeitura entende que chegou o momento de começar a fechar esses leitos na cidade e vamos fechar na segunda-feira o hospital municipal de campanha do Pacaembu", disse Covas na sexta.

"O custo inicial previsto para o Hospital Municipal de Campanha do Pacaembu era de R$ 28 milhões e R$ 600 mil já incluído aí tanto o investimento, quanto o custeio, desses R$ 28 milhões e R$ 600 mil o custo final vai ser de R$ 23 milhões, se a gente dividir os R$ 23 milhões pelas 1.500 internações que nós tivemos lá, nós vamos chegar a um valor de R$ 15.300 que foram gastos para cada internação no hospital de campanha do Pacaembu que salvou 99,8% das pessoas que por lá passaram", acrescentou.

