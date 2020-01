Prefeitura de SP gasta mais de R$ 500 mil do orçamento em salário-esposa

A Prefeitura de São Paulo desembolsou R$ 553.650 em 2019 com o salário-esposa, benefício pago a servidores homens que são casados ou vivem com mulheres que não trabalham edit

247- A Prefeitura de São Paulo desembolsou R$ 553.650 em 2019 com o salário-esposa, que foi criado em 1979, com o Estatuto dos Funcionários Públicos do município. O benefício é pago a servidores homens que são casados ou vivem com mulheres que não trabalham.

Na Câmara Municipal de São Paulo, atualmente 15 servidores recebem o auxílio, no valor de aproximadamente R$ 7 mil por mês, segundo a casa. No ano passado, a Câmara gastou R$ 1.607,31 com a assistência, revela reportagem do G1.

Dois projetos de lei na Câmara Municipal tentam revogar o texto, e advogados pedem ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para suspender o benefício