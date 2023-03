Prefeitura de SP gastará R$ 10 milhões para realizar Virada Cultural no Metaverso

Apoie o 247

247 - A administração municipal de São Paulo lançou um edital que reserva um orçamento de R$ 10 milhões para realizar uma parte das atividades da Virada Cultural no Metaverso - um ambiente de realidade virtual da empresa Meta, dona do Facebook, que possibilita a interação entre indivíduos por meio de avatares. A informação é da Folha de S. Paulo.

Embora a prefeitura tenha divulgado o edital, não foram fornecidas informações detalhadas sobre o método de acesso das pessoas ao festival no ambiente de realidade virtual, considerando que algumas plataformas requerem o uso de dispositivos específicos. Além disso, não foi esclarecido se os shows que ocorrerão presencialmente serão transmitidos ao vivo no Metaverso.

Em comunicado à Folha, a prefeitura alegou que os pormenores serão divulgados posteriormente, quando uma entidade for contratada para desenvolver o projeto: "as parametrizações e diretrizes são da própria entidade e não da administração pública. A liberdade na concepção do projeto, desde que respeitadas as premissas gerais do edital, permitirá ampliar o alcance e efetividade do projeto, em razão da variedade de ideias, de atividades a serem executadas no âmbito da Virada".

Conforme as diretrizes apresentadas no edital, a organização da sociedade civil selecionada pelo poder público deverá criar uma plataforma com alta capacidade de acomodar o público, além de disponibilizar conteúdo transmitido ao vivo por meio de canais de streaming: "as ações a serem realizadas pela organização parceira visam ampliar o debate sobre as novas possibilidades para os usuários/cidadãos interagirem com o mundo real e virtual".

