Prefeitura de SP isenta grávidas e doentes graves de novo rodízio

De acordo com o rodízio na capital paulista, apenas veículos com placa de número par saiam nos dias pares do mês, e os de placa ímpar só podem sair nos dias ímpares edit

247 - A Prefeitura de São Paulo, comandada por Bruno Covas (PSDB), incluiu grávias e pacientes em tratamento debilitante de doenças graves entre os grupos de pessoas isentas no novo rodízio de carros da capital paulista. De acordo com o rodízio, apenas veículos com placa de número par saiam nos dias pares do mês, e os de placa ímpar só podem sair nos dias ímpares.

Para ter direito à isenção, é preciso cadastrar o veículo no Portal SP 156 , pelo site rodiziocovid19.cetsp.com.br ou pelo email [email protected]

Segundo a prefeitura, quem enviar informações falsas pode ser responsabilizado criminalmente.

O estado de São Paulo tem 51.097 confirmações e 4.118 mortes provocadas pelo coronavírus.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.