Prefeitura de SP já considera improvável volta às aulas em 2020

247 – A volta das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas é considerada improvável pela prefeitura de São Paulo. Auxiliares do prefeito Bruno Covas (PSDB) alegam que os dados do inquérito sorológico realizado pelo Município entre 6 e 10 de agosto, que mostrou taxa elevada de crianças assintomáticas, indicam que seria arriscado a retomada. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

Covas já anulou publicamente a possibilidade de volta das aulas em setembro, mas vai esperar o resultado das próximas três etapas do inquérito sorológico, que serão feitas também na rede privada, para anunciar uma decisão definitiva, acrescenta a reportagem.

O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM), reiterou na quinta-feira (20) que as 645 prefeituras do estado devem ter autonomia para acompanhar ou não um cronograma previsto para o retorno presencial.

As cidades que já estão na fase amarela do Plano São Paulo estão autorizadas pela secretaria estadual de Educação para a abertura gradual das escolas. A partir do dia 8 de setembro, a retomada deve atender alunos com dificuldade de aprendizado. A retomada efetiva é prevista para 7 de outubro.

