Prefeitura de SP projeta uso de até 20% dos leitos disponíveis na rede particular

247 - A Prefeitura de São Paulo fez um levantamento para saber a quantidade de leitos disponíveis na rede particular, que poderiam ser utilizados temporariamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

"Imaginamos que a gente possa fazer acordo e chegarmos a um número de 20% desses leitos de UTI. Algo em torno de 800 novos leitos", afirmou o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido.

"São 247 hospitais privados na cidade de São Paulo. Desses, temos 140 pequenos, com um total de 255 leitos. Mas nós temos 107 que têm 3.970 leitos. São estes que a gente tem priorizado a conversa (por ceder leitos)", acrescentou. O relato foi publicado no jornal O Estado de S.Paulo.

Os hospitais da Cruz Vermelha e o da Unisa (Universidade Santo Amaro) já recebem pacientes do SUS, mediante acordo.

O estado de São Paulo tem 32.187 confirmações e 2.654 falecimentos por conta do coronavírus, de acordo com o site do governo que disponibiliza a atuação de casos. Em nível nacional são 107,7 mil infectados e 7,3 mil óbitos.

