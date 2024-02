Prefeitura de SP recua e diz que não nomeará médica antiaborto para o Hospital

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A Prefeitura de São Paulo, liderada pelo bolsonarista Ricardo Nunes, desistiu de nomear a ginecologista Marcia Tapigliani Baptista, que se posiciona abertamente contra o aborto, para o cargo de diretora do Hospital Municipal e Maternidade da Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da capital paulista.

De acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo, através da jornalista Mônica Bergamo, a indicação da médica ocorreu um mês após a unidade de saúde suspender os procedimentos de interrupção legal de gravidez.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: