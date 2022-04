Prefeitura de SP reitera que não há estrutura para Carnaval de rua no feriado de Tiradentes

Apoie o 247

247 - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou nesta segunda-feira (11) que não impedirá as pessoas de ir para as ruas, mas destacou que a gestão municipal não conseguirá organizar uma estrutura para desfiles de blocos de Carnaval no feriado de Tiradentes, quando ocorrem os desfiles das escolas de samba no Anhembi, entre os dias 21 e 23 de abril. Coletivos disseram que a festa está mantida, de forma reduzida, com cerca de 50 blocos.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, a prefeitura e representantes de blocos tiveram uma reunião, na última sexta-feira (8), sem uma decisão sobre a realização do Carnaval de rua.

No encontro de sexta (8), a secretária municipal de Cultura, Aline Torres, disse que serão oferecidas aos blocos outras datas para o Carnaval de rua. Segundo ela, a proposta seria para maio, no fim de semana anterior e durante a própria Virada Cultural. Outras possibilidades seriam em junho, menos no feriado de Corpus Christi, ou em julho, durante as férias escolares.

