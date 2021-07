Prefeitura de SP sanciona lei que coloca no fim da fila quem se recusar a tomar vacina disponível em posto

De acordo com a lei publicada no Diário Oficial do município, quem se recusar a tomar a vacina disponível assinará um termo de recusa, que será anexado ao cadastro único do paciente na rede municipal de saúde edit

247 - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, sancionou nesta terça-feira (27) a lei que põe no fim da fila de imunização quem se recusar a tomar a vacina disponível no posto. A sanção foi publicada no Diário Oficial do município. O teor da proposta foi publicado pelo portal G1.

De acordo com o texto da lei, "aquele que for retirado do cronograma de vacinação por recusa do imunizante será incluído novamente na programação após o término da vacinação dos demais grupos previamente estabelecidos".

Quem se recusar a tomar a vacina disponível assinará um termo de recusa, que será anexado ao cadastro único do paciente na rede municipal de saúde. A ideia é que ele (a) não consiga se vacinar em outro posto.

A Câmara Municipal aprovou a proposta no dia 16 de julho.

