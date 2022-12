Prefeitura da capital paulista anuncia aumento de imposto

O Executivo municipal alega alta de custos, mas o aumento do valor do IPTU está abaixo do índice que o Ipea projetou para a inflação deste ano edit

247 - Por meio de decreto publicado no Diário Oficial, o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), anunciou nesta terça-feira (27) que o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) aumentará 5,5% a partir de 2023. Segundo o Executivo municipal, os custos que a administração tem tido com áreas prioritárias estão acima da inflação, mas o aumento do valor do IPTU em 5,5% está abaixo de 5,7% que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) projetou para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2022.

De acordo com reportagem publicada nesta terça-feira (27) pelo jornal O Estado de S.Paulo, a prefeitura disse que o aumento do valor do imposto é necessário "para a manutenção e ampliação dos serviços públicos" da cidade e para o "garantir o prosseguimento da política de responsabilidade fiscal da Prefeitura".

"As despesas do município, sobretudo as obrigatórias, como saúde, educação, assistência social, precatórios, transportes e limpeza pública, têm crescido acima da inflação; e a legislação municipal obriga à atualização do IPTU, considerando que a base de cálculo do imposto é o valor venal dos imóveis e este sofre alterações ao longo de tempo".

O decreto de Ricardo Nunes também concede o desconto de 3% para os contribuintes que pagarem o IPTU à vista.

