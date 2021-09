Prefeitura do Rio antecipa vacinação contra Covid-19 de jovens com mais de 12 anos

A partir do sábado (25) qualquer pessoa a partir de 12 anos poderá comparecer aos postos para receber a primeira dose do imunizante edit

Brasil de Fato - O calendário de vacinação contra a covid-19 na cidade do Rio de Janeiro foi adiantado. Nesta sexta-feira (24), o município imuniza adolescentes de 13 e 12 anos. No sábado (25), qualquer pessoa a partir de 12 anos poderá comparecer aos postos para receber a primeira dose do imunizante. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) anunciou pelas redes sociais que as unidades de vacinação irão funcionar de 8h às 17h nos dois dias.

De acordo com a prefeitura, a dose de reforço para idosos será aplicada hoje nas pessoas com 85 anos ou mais e amanhã nas de 84 ou mais, além das acima de 60 anos que receberam as duas doses até 28 de fevereiro. A terceira dose já foi aplicada em 21% das pessoas acima de 80 anos.

Nesta sexta-feira, durante a divulgação do 38° Boletim Epidemiológico, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, disse que a cidade atualmente tem estoque das três principais vacinas usadas no Brasil, CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer e que os atrasados para a primeira dose poderão "escolher" qual imunizante tomar no posto amanhã. A informação é do jornal Extra.

“Esta é uma das poucas ocasiões em que teremos todas as três principais vacinas disponíveis nos postos. Quem está com a imunização atrasada poderá escolher qual vacina tomar amanhã excepcionalmente”, disse.

De acordo com o Painel Rio Covid-19, o município já aplicou 8.982.502 doses da vacina contra o coronavírus. Ao todo, 99,8% da população maior de 18 anos já tomou a primeira dose ou a dose única do imunizante.

